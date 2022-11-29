Глава МИД Румынии и госсекретарь США обсудили проект развития дунайского канала Сулина

Бухарест, , 17:42 — REGNUM Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили проект развития дунайского канала Сулина. Об этом 29 ноября глава румынского дипломатического ведомства сообщил на пресс-конференции по итогам встречи.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Мы обсудили также возможный совместный проект по дальнейшему развитию канала Сулина, чтобы еще больше облегчить транзит зерновых с Украины», — заявил Ауреску во время пресс-конференции, которая транслировалась онлайн на странице МИД Румынии в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также был рассмотрен вопрос об оснащении ВС Румынии современными техникой и вооружением. Ауреску напомнил, что начиная с будущего года Румыния будет выделять на нужды обороны 2,5% ВВП вместо 2%.

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