Киевские боевики обстреляли на территории ДНР несколько населённых пунктов

Донецк, , 17:42 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) несколько населённых пунктов и в том числе столицу региона — Донецк. Об этом 29 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 14:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Кроме этого, уточняется, что в 14:45 ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 мм по Каштановому, в 15:05 — пять мин калибра 120 мм по Зайцево и семь снарядов калибра 152 мм по Киевскому району Донецка, в 15:20 — три мины калибра 120 мм по Майорску, в 15:30 – три снаряда калибра 152 мм по Киевскому району Донецка, а в 15:45 и в 16:00 – два раза по пять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Помимо того, указывается, что в 16:10 бандеровскими боевиками было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм по Гольмовскому, в 16:50 — пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и в 17:00 — пять снарядов калибра 152 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) город Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР).