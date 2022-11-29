Москва, , 17:50 — REGNUM В этом году в России собрано 155,5 млн тонн зерна, сообщили 29 ноября в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Зерно

На заседании оперативного штаба российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил:

«Урожай зерна у нас сейчас 155,5 млн тонн, и он убран с площади 97%. В отдельных регионах центральной России и Поволжья продолжается уборка кукурузы, подсолнечника, сахарной свёклы. Озимый сев проведён на площади 17,7 млн гектар».

Глава ведомства напомнил о необходимости своевременного и качественного учёта урожая, который должен отражаться во ФГИС «Зерно» и региональных органах статистики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что Краснодарский край задаёт по уборке зерновых темп, стандарты и показывает планку, к которой всем нужно стремиться.

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