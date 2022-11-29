Москва, 29 ноября 2022, 17:50 — REGNUM В этом году в России собрано 155,5 млн тонн зерна, сообщили 29 ноября в пресс-службе Минсельхоза РФ.
На заседании оперативного штаба российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил:
Глава ведомства напомнил о необходимости своевременного и качественного учёта урожая, который должен отражаться во ФГИС «Зерно» и региональных органах статистики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что Краснодарский край задаёт по уборке зерновых темп, стандарты и показывает планку, к которой всем нужно стремиться.
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