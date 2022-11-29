Из порта Нидерландов в Африку отправилось первое судно с российскими удобрениями

Нью-Йорк, США, , 17:32 — REGNUM Первое судно с российскими удобрениями вышло из порта Нидерландов в Африку. Об этом 29 ноября заявили в офисе генерального секретаря ООН.

Азотные удобрения Gncr.com

Читайте также: Представители ООН и России обсудили в Женеве детали экспорта удобрений

«Первая партия удобрений объёмом 20 тыс. т отправилась из Нидерландов на зафрахтованном ВПП судне MV Greenwich и направилась в Малави через Мозамбик», — уточняется в сообщении.

Также отмечается, что ООН приветствует пожертвование Россией 260 тыс. тонн удобрений, хранящихся в европейских портах и ​​на складах.

Как указали в офисе генсека всемирной организации, это послужит облегчению гуманитарных потребностей и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где идёт посевной сезон.

Напомним, суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В этой связи Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь на Африканском континенте. \

Ранее по теме: Путин: Россия готова к расширению экспорта удобрений

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос содействия экспорту российского продовольствия и аммиачных удобрений на мировые рынки обсуждался представителями ООН с делегацией России в Женеве в ноябре. Отмечался прогресс, достигнутый в содействии беспрепятственному экспорту продовольствия и удобрений, включая аммиачные, из Российской Федерации на мировые рынки.

Кроме того, представители делегации ООН сообщили российской стороне о шагах, предпринятых для облегчения платежей, страхования грузов и доступа к портам стран Евросоюза для перевозки сельхозпродукции и удобрений.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова бесплатно поставить удобрения странам, которые в них нуждаются, а блокирование таких поставок неприемлемо.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: недопустимо блокировать поставки удобрений беднейшим странам