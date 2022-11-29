Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Алжир, , 17:31 — REGNUM Азербайджан и Алжир будут развивать сотрудничество в сфере добычи и улеводородов и развития нефтехимической промышленности. Меморандум о сотрудничестве между правительствами обеих стран был подписан 29 ноября министром энергетики Пярвиза Шахбазова, прибывшим в Алжир с официальным визитом.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщило минэнерго Азербайджана, в рамках договора страны будут взаимодействовать в нефтегазовой сфере, в том числе это касается разведки и добычи нефти и газа не только на суше, но и на море.

Также планируется развивать совместно проекты по транспортировке и распределению ресурсов нефтехимического комплекса, сотрудничать при поставке нефти сорта Azeri Light и других видов сырой нефти.

Помимо этого, власти Азербайджана и Алжира договорились о совместной реализации проектов в сфере «зеленой энергетики» и проведении исследований в области транспортировки водорода.