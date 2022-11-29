Москва, 29 ноября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Законопроект о получении второй профессии для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Речь идет о предоставлении дополнительных мер государственной социальной поддержки в сфере образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в том числе с различными формами умственной отсталости.

Такие дети, уже получившие образование по профессии рабочего или служащего, получат возможность пройти бесплатное повторное профессиональное обучение с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.

Кроме того, законопроектом предлагается установить выплату пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие в течение всего периода прохождения повторного обучения.

По предварительное оценке, реализация положений потребует выделения из бюджетов регионов в объеме порядка 699 млн рублей в 2024 году, 695 млн в 2025 году, 695 млн рублей в 2026 году, следует из сопроводительных материалов.

Читайте также: В России появится программа сопровождения выпускников детских домов