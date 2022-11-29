Москва, 29 ноября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В данный момент Россия не ведёт диалог с США по теме Украины, однако Москва и Вашингтон периодически осуществляют обмен сигналами о том, что происходит в конфликте. Об этом 29 ноября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com Сергей Рябков

«Мне неизвестно ни о каком канале по деконфликтингу применительно к происходящему на Украине. Вообще неизвестно. У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально отличаются», — сказал он.

При этом Рябков уточнил, что Москва и Вашингтон периодически обмениваются сигналами по поводу того, как действия российской и американской сторон воспринимаются соответственно в США и в России.

«Но, сами понимаете, противоположность подходов и нестыкуемость аргументов не ведут к тому, что этот диалог развивается. Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию и их линия на всё более глубокую вовлечённость в этот конфликт чревата тяжёлыми последствиями, риски растут», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что на отмену заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) повлияла ситуация вокруг Украины и то, что США не захотели считаться с приоритетами России по ряду направлений.