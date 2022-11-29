Глава МАГАТЭ пообещал, что агентство усилит присутствие на всех украинских АЭС

Бухарест, , 17:29 — REGNUM Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провёл переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом руководитель МАГАТЭ 29 ноября сообщил в соцсети Twitter.

Запорожская АЭС

«Подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты их энергетической инфраструктуры», — написал Гросси.

Кулеба на своей странице в Twitter сообщил, что встретился с главой агентства в Бухаресте. Они обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС). По мнению украинского министра, ситуация не будет безопасной, пока там будут оставаться российские войска.

Стоит отметить, ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что на ЗАЭС перестанут пускать тех сотрудников станции, которые не подписали контракт с новым работодателем в лице АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

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