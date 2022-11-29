Берлин, 29 ноября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Нехватка самого необходимого наблюдается в германской армии — из-за затрат Берлина на помощь Киеву, заявил 29 ноября глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в интервью Deutschlandfunk.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

По словам высокопоставленного немецкого военного, германская армия оказалась перед большим вызовом, ведь «разрыв между запросами и действительностью ещё никогда не был таким большим».

Андре Вюстнер «Куда ни взгляни — у нас повсюду нехватка».

Он пояснил, что не хватает германской армии и людей, и оснащения, наблюдается дефицит как деталей для ремонта техники, так и тяжёлых транспортных вертолётов и самолётов F-35. В дефиците оказались и артиллерийские орудия.

Вюстнер подчеркнул, что обещанных армии €100 млрд категорически недостаточно для восполнения пробелов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германское правительство заявило, что на восполнение нужд армии из бюджета может быть выделено €20 млрд.