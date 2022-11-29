Санкт-Петербург, 29 ноября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Конституционный Суд РФ выявил серьезный пробел в законодательстве, регулирующем ответственность за вождение транспортных средств в «лекарственном» опьянении. Эта ситуация противоречит Конституции РФ, в связи с чем суд указал законодательной власти незамедлительно устранить выявленный пробел и неопределенность критериев установления состояния опьянения, вызываемого употреблением лекарственных препаратов.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Поводом к рассмотрению дела стала история гражданина Ш., который в августе 2021 года заехал на высокий бордюр и застрял. На предложение помощи водитель отреагировал неадекватно, и очевидцы вызвали полицию. По результатам медосвидетельствования в организме Ш. были найдены лекарственные препараты, оказывающие влияние на психофизические функции. Сам водитель заявил, что просто устал, но запрещенные вещества не употреблял. Однако сотрудник ГИБДД составил на него протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В то же время Салехардский городской суд ЯНАО установил, что обнаруженные у водителя вещества попадают в «серую зону» права, поскольку точный перечень медицинских препаратов, способных вызвать «опьянение», но не запрещенных к употреблению, законодательством не установлен. Суд обратился в КС РФ, предположив, что эта ситуация препятствует оценке гражданами правовых последствий управления транспортным средством после приема таких лекарств и порождает у правоохранительных органов чрезмерную свободу правоприменения.

Как отметили в Конституционном суде РФ, действующее законодательство прямо предполагает административную ответственность только за управление транспортным средством лицом, употреблявшим алкогольные напитки, наркотические средства или психотропные вещества. А вождение автомобиля под воздействием лекарств, способных ухудшить реакцию водителя, не образует состава административного правонарушения, хотя и противоречит ПДД.

«Пытаясь восполнить данный пробел, суды нередко склонны считать необходимым применение к водителю, употребившему лекарственные препараты, способные ухудшить его реакцию и внимание, административных санкций, причем, как правило, без выяснения конкретных обстоятельств их употребления (целей, доз, наступивших последствий и т.п.), — говорится в позиции КС РФ. — Это, в свою очередь, порождает неоднозначность, нечеткость и противоречивость оспариваемого регулирования, препятствует адекватному уяснению его содержания. В результате ослабляются гарантии защиты прав и свобод, что противоречит Конституции РФ».

В связи с этим законодательная власть, по указанию КС, обязана устранить выявленный пробел в отношении установления состояния опьянения, вызываемого употреблением лекарственных препаратов.

«До этого целесообразно исключить возможность расширительной интерпретации оспариваемого законоположения», — говорится в решении Конституционного Суда РФ.