Берлин, 29 ноября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Жители ФРГ стали все чаще отмечать волнение и пессимизм из-за экономической ситуации в стране. Спад в экономике в 2022 году и туманные перспективы в будущем заставили стать «пессимистами» около 51% граждан среднего возраста.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Ещё 27% респондентов опроса, проведенного Институтом демоскопии города Алленсбаха по заказу Союза немецких страховщиков (GDV), склоняются к скептическому настрою при определении перспектив на ближайшее будущее.

Как отметил директор института Ренате Кёхер, уровень тревожности и пессимизма у жителей Германии был гораздо ниже даже в период пандемии коронавируса, а теперь он «беспрецедентный».

«Даже на пике пандемии в 2020 году уровень тревоги и пессимизма среди населения и близко не соответствовал сегодняшним значениям», — цитирует директора ТАСС.

Из результатов исследования следует, что почти 85% участников опроса из числа жителей ФРГ опасаются «стремительного роста цен». Практически 75% респондентов уверены, что и в 2023 году продолжится такая же сложная экономическая ситуация. Нет оптимизма у среднего поколения и на более долгосрочную перспективу.