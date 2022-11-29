В 2024 году на территории Литвы будет построен за €7 млн учебный центр НАТО

Вильнюс, , 17:14 — REGNUM На территории Литвы к середине 2024 года должен быть построен учебный центр НАТО. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба литовской строительной компании Merko, которая заключила соглашения по реализации такого проекта.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Договор о строительстве подписан с агентством НАТО по поддержке и закупкам. Его стоимость оценивается примерно в €7 млн», — говорится в сообщении.

Также указывается, что проект должен быть завершён во втором квартале 2024 года. При этом компания не уточняет какие-либо другие детали этого контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто написал, что прямого конфликта России и НАТО нельзя допустить.