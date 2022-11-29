Блинкен рассказал, что помогло изменить ситуацию на фронте в пользу Киева

Бухарест, , 17:08 — REGNUM Военная помощь, которую Киев получил от Соединённых Штатов и их союзников, помогла изменить ситуация в конфликте с Россией в пользу Украины. Об этом 29 ноября на пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Он отметил, что работа с десятками партнёров «рука об руку» в целях поддержки Киева продолжается с февраля.

«Мы увеличили помощь [Киеву] в сфере безопасности, что помогло накренить поле боя в сторону Украины», ― цитирует ТАСС главу американского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что общий объём американской военной помощи Украине с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд.

По данным главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз и страны ЕС предоставили Киеву вооружений минимум на восемь миллиардов евро.