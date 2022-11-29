Москва, , 17:06 — REGNUM Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, ушедший из жизни 17 ноября в возрасте 76 лет, похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой. Об этом 29 ноября сообщает дочь Александр Горшкова Юлия.

Татьяна Тарасова, Владимир Волков, Александр Горшков (слева направо) Пресс-служба минспорта Мордовии

«Прах папы сегодня был захоронен на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой», — сообщила Пахомова-Горшкова.

Александр Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх в Инсбруке (Австрия) 1976 года. Также легендарный фигурист шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы.

Ранее президент России Владимир Путин в связи со смертью президента Федерации фигурного катания выразил соболезнования родным и близким Александра Горшкова.

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