Тирасполь, 29 ноября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Милитаризация Молдавии, когда приднестровский конфликт ещё не улажен, приведёт к обострению ситуации в регионе. Об этом 29 ноября на «Радио 1» заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Army.md Молдавские солдаты

Он прокомментировал заявления в ряде стран, входящих в НАТО, о планах вооружить Молдавию. Глава приднестровского МИД отметил, что это будет нести угрозу стабильности.

«Если Молдова получит какие-то вооружения, либо она уже сегодня получила и модернизирует армию, то нельзя исключать какого-то конфликтного сценария», — сказал Игнатьев.

Министр отметил, что в последние годы количество дипломатических решений в отношениях Тирасполя и Кишинёва снизилось. В Приднестровье оценивают ситуацию как негативную и проводят диалоги с субъектами, которые оказывают влияние на политику в регионе.

Напомним, в Великобритании и США в последние месяцы неоднократно заявляли, что следует поставлять Молдавии оружие натовского образца. Молдавские военнослужащие регулярно участвуют в военных учениях с подразделениями армии Румынии.