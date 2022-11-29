Загреб, , 17:12 — REGNUM ЕС попал ещё в большую зависимость от США, заявил 29 ноября хорватский президент Зоран Миланович, передаёт HRT.

Зоран Миланович Damir Sencar

Выступая на открытии экономического форума в столице Хорватии, Миланович напомнил, что для страны и для ЕС сейчас энергетика — это животрепещущий вопрос. К кризису в этой сфере привела политика Брюсселя.

Зоран Миланович «Европейский союз долго питал иллюзии о создании некоторого энергетического рынка, но учитывая серьёзную военную операцию, дошло до того, что ЕС будет покупать газ у своего союзника, США, по цене в три раза дороже».

Он напомнил, что огромными энергетическими ресурсами обладают и Россия, и США, что делает их «несокрушимыми державами». Приходится считаться с этими странами, поэтому французский президент Эммануэль Макрон едет в Вашингтон говорить с президентом США Джо Байденом.

Миланович указал на то, что глава Франции в этом диалоге находится в позиции «слабого партнёра» и «просителя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон намерен решить на переговорах с Байденом вопрос о смягчении условий для стран ЕС на фоне вступления в силу в США нового закона о снижении инфляции, крайне невыгодного европейцам.

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