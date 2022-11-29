Киевские нацисты обстреляли из РСЗО Сватово в ЛНР

Луганск, , 17:01 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) город Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 29 ноября сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Населенный пункт Сватово подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск из РСЗО», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Марочко указал, что, согласно предварительным данным, в результате обстрела есть жертвы среди мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории села Нижнее Лозовое в Донецкой Народной Республике (ДНР) были найдены запрещённые противопехотные мины «Лепесток», сброшенные вооружёнными украинскими формированиями.