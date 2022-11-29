Москва, 29 ноября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В МИД РФ объяснили причину отмены заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По словам заместителя главы ведомства Сергея Рябкова, на решение об отмене повлияла ситуация вокруг Украины и то, что США не захотели считаться с приоритетами России по ряду направлений.

ИА REGNUM МИД России

Как отметил Рябков, российская сторона столкнулась «с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе».

Он также заявил, что через какое-то время Россия предложит США новые даты для переговоров по этому вопросу, но «это не произойдет сиюминутно, одномоментно», будет сделана необходимая пауза.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча по вопросам ДСНВ между Россией и США, запланированная на 29 ноября — 6 декабря, перенесена на неопределённый срок.