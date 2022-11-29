Шебекино, Белгородская область, 29 ноября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Город Шебекино, а также сёла Муром и Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области подверглись обстрелу со стороны нацистских украинских формирований. Об этом 29 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«По обстрелу Шебекинского округа. Зафиксированы прилеты в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — написал он в своём сообщении.

При этом Гладков уточнил, что в результате обстрела боевиков ВСУ несколько частных домовладений получили незначительные повреждения, в Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий, также были повреждены газопровод и линии электропередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли ряд населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), включая столицу региона — Донецк.