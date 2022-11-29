Украина начала собственное производство снарядов калибра 152 мм

Киев, , 16:50 — REGNUM На Украине запущено серийное производство снарядов калибра 152 мм для артиллерийских орудий, поставляемых Киеву странами Запада. Об этом 29 ноября сообщили в министерство обороны страны.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Первые 152-милиметровые снаряды производства [Украины] поступят […] через несколько дней», ― заявлено в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года на Украине было запущено производство боеприпасов для гранатомётов. Разработкой занимались специалисты конструкторского бюро «Вектор-В». Серийное производство выстрелов к автоматическим гранатометам калибра 30-мм организовано на Шосткинском заводе «Импульс».

Также посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что Киев намерен наладить у себя полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.