На Украине начали серийно производить артиллерийские снаряды
Украина начала собственное производство снарядов калибра 152 мм
Киев,
29 ноября 2022, 16:50 — REGNUM На Украине запущено серийное производство снарядов калибра 152 мм для артиллерийских орудий, поставляемых Киеву странами Запада. Об этом 29 ноября сообщили в министерство обороны страны.
Украина
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
«Первые 152-милиметровые снаряды производства [Украины] поступят […] через несколько дней», ― заявлено в телеграм-канале оборонного ведомства.
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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года на Украине было запущено производство боеприпасов для гранатомётов. Разработкой занимались специалисты конструкторского бюро «Вектор-В». Серийное производство выстрелов к автоматическим гранатометам калибра 30-мм организовано на Шосткинском заводе «Импульс».
Также посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что Киев намерен наладить у себя полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
История вопроса
ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.
Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.
Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.