При обстреле Горловки повреждены здания исправительной колонии
Исправительная колония в Горловке попала под обстрел ВСУ
Горловка, ДНР,
29 ноября 2022, 16:49 — REGNUM Об обстреле исправительной колонии в Горловке со стороны ВСУ заявил 29 ноября мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Горловка после артобстрела
Mstyslav Chernov
Подразделения ВСУ обстреляли здание исправительной колонии в Горловке, жертв и пострадавших нет.
«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны укронацистов повреждения получил ряд зданий Мичуринской исправительной колонии. Без пострадавших», — написал Иван Приходько.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ вечером 27 ноября подвергли обстрелу несколько населённых пунктов, в том числе Горловку и Гольмовский.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.