Горловка, ДНР, 29 ноября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Об обстреле исправительной колонии в Горловке со стороны ВСУ заявил 29 ноября мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Mstyslav Chernov Горловка после артобстрела

Подразделения ВСУ обстреляли здание исправительной колонии в Горловке, жертв и пострадавших нет.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны укронацистов повреждения получил ряд зданий Мичуринской исправительной колонии. Без пострадавших», — написал Иван Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ вечером 27 ноября подвергли обстрелу несколько населённых пунктов, в том числе Горловку и Гольмовский.

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