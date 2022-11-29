Токио, 29 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух призвали Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) прекратить развитие ракетно-ядерной программы. Об этом 29 ноября сообщило информационное агентство Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Японский премьер и монгольский президент также подчеркнули, что необходимо соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН о недопустимости применения ядерного оружия.

Отмечается, что во время переговоров лидеров двух стран, стороны сошлись во мнении о неприемлемости односторонних попыток изменить статус-кво силовым способом где бы то ни было.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель предупредил о совместном с союзниками ответе, если КНДР не прекратит ядерные испытания.