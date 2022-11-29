Каждый восьмой носитель ВИЧ в странах ЕС не выявлен — ВОЗ

Брюссель, , 16:46 — REGNUM Эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) беспокоятся, что в странах Евросоюза много носителей ВИЧ, которые не знают об этом, так как не были обследованы. Об этом говорится в обнародованном 29 ноября в совместном пресс-релизе двух организаций.

Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Всё ещё широко распространенное клеймо в отношении ВИЧ удерживает людей от прохождения тестирования, что опасно уводит нас с курса достигнуть искоренения СПИД к 2030 году», — говорится в заявлении.

В пресс-релизе призвали создать условия, чтобы люди не стыдились диагноза ВИЧ, а также не испытывали отчаяние, узнав о заражении. Для этого им нужно обеспечить равный доступ к услугам.

Стоит отметить, что, согласно данным ВОЗ, в 2021 году количество поставленных диагнозов ВИЧ во многих странах было примерно на четверть меньше, чем до введения «коронавирусных» карантинных ограничений.