Вашингтон, 29 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Будущий диалог о расширенном стратегическом партнёрстве обсудили американский госсекретарь Энтони Блинкен и казахстанский министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, говорится в опубликованном заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Уточняется, что переговоры прошли по телефону 26 ноября. Главы внешнеполитических ведомств говорили «о предстоящем американо-казахстанском диалоге о расширенном стратегическом партнёрстве».

Обсуждалась также тема президентских выборов в Казахстане, завершившихся победой действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева. Блинкен заверил коллегу, что США заинтересованы в сохранении территориальной целостности и суверенитета Казахстана.

Напомним, накануне, 28 ноября, Токаев прибыл в Москву с первым после своего переизбрания официальным визитом. В Кремле состоялась встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай рассказал, что Путин и Токаев обсуждали создание «тройственного газового союза» в составе РФ, Казахстана и Узбекистана. Задачей этого объединения станет «координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».