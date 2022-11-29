Киев, 29 ноября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В ходе российских ударов по инфраструктуре на захваченной Киевом территории Украины получили повреждения все крупные тепло- и гидроэлектростанции. Об этом 29 ноября заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова приводит издание «Новое время. Бизнес».

(сс) CWitte Без света

«В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине», — сказал он.

При этом Кудрицкий уточнил, что он не имеет права вдаваться в детали о последствиях каждого конкретного удара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории захваченной киевским режимом Николаевской области Украины прогремели новые взрывы.