Вашингтон, 29 ноября 2022, 16:26 — REGNUM Глава киевского террористического режима Владимир Зеленский находится в безвыходном положении, при котором рано или поздно, либо произойдёт поражение украинских боевиков, либо ему придётся идти на уступки России, из-за чего на него могут разозлиться украинские нацисты. Такое мнение 29 ноября высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Выступление Зеленского после удара российских ракет по инфраструктуре на Украине
Выступление Зеленского после удара российских ракет по инфраструктуре на Украине
Цитата из видео

По словам Макгрегора, глава режима Киева будет точно следовать инструкциям властей США и затем придёт время, когда ему скажут, что «игра окончена», и нужно «смириться с действительностью».

При этом американский полковник уточнил, что Киеву придётся вести переговоры и неизбежно делать территориальные уступки по их итогам.

«Существует мнение, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом», — сказал он.

Также Макгрегор отметил, что Украина в данный момент пребывает на грани коллапса и многие её жители, как он считает, покинули свою страну из-за трудностей с электроэнергией, что станет новым миграционным ударом для Евросоюза.

В то же время, американский полковник добавил, что у Вооруженных сил РФ есть впечатляющие способности в огневой мощности и возможности для совершения маневров, а санкции Запада против России негативно отражаются на Евросоюзе, а потому нужно «положить этому конец как можно скорее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Троицком районе Луганской Народной Республики спецназ Росгвардии вместе с военнослужащими НМ ЛНР и сотрудниками военной контрразведки провёл ряд адресных мероприятий.