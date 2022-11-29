Американский полковник Макгрегор: Зеленский может стать жертвой украинских нацистов

Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Глава киевского террористического режима Владимир Зеленский находится в безвыходном положении, при котором рано или поздно, либо произойдёт поражение украинских боевиков, либо ему придётся идти на уступки России, из-за чего на него могут разозлиться украинские нацисты. Такое мнение 29 ноября высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Выступление Зеленского после удара российских ракет по инфраструктуре на Украине Цитата из видео

По словам Макгрегора, глава режима Киева будет точно следовать инструкциям властей США и затем придёт время, когда ему скажут, что «игра окончена», и нужно «смириться с действительностью».

При этом американский полковник уточнил, что Киеву придётся вести переговоры и неизбежно делать территориальные уступки по их итогам.

«Существует мнение, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом», — сказал он.

Также Макгрегор отметил, что Украина в данный момент пребывает на грани коллапса и многие её жители, как он считает, покинули свою страну из-за трудностей с электроэнергией, что станет новым миграционным ударом для Евросоюза.

В то же время, американский полковник добавил, что у Вооруженных сил РФ есть впечатляющие способности в огневой мощности и возможности для совершения маневров, а санкции Запада против России негативно отражаются на Евросоюзе, а потому нужно «положить этому конец как можно скорее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Троицком районе Луганской Народной Республики спецназ Росгвардии вместе с военнослужащими НМ ЛНР и сотрудниками военной контрразведки провёл ряд адресных мероприятий.