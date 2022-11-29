Москва, , 16:33 — REGNUM Диалог с учётом интересов только одной стороны — США — Россию не устраивает, сообщил 29 ноября журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

Комментируя состояние российско-американских отношений, дипломат сказал, что со стороны Москвы инициативы по налаживанию диалога нет и не предвидится.

Раз «противоположная сторона приняла решение о свёртывании этого диалога», то от неё и должна идти инициатива восстановления отношений, отмечает дипломат. Иной подход России просто невыгоден, ведь она бы тогда оказалась «в заведомо проигрышной позиции».

«Мы считаем, что диалог возможен исключительно на принципе баланса интересов и поиске общих знаменателей, — сказал Рябков. — Здесь не может быть одностороннего навязывания тех или иных предпочтений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рябков рассказал, что США проявляют такой односторонний подход и в конкретных вопросах, в частности, касающихся ядерного оружия. Очевидно, что навстречу Москве Вашингтон идти не спешит.

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