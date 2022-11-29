Вильнюс, 29 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Действие режима чрезвычайного положения в приграничных районах Литвы должно быть продлено. С таким предложением выступило министерство внутренних дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Как указали в пресс-службе ведомства, эта инициатива МВД зарегистрирована для включения в повестку дня заседания правительства Литвы.

«Предлагается продление режима чрезвычайного положения, действие которого истекает 16 декабря, до 16 марта 2023 года», ― цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года режим чрезвычайного положения на границе Литвы с Белоруссией был введён на фоне наплыва нелегалов к границам Польши. Он несколько раз продлевался, последний раз ― до 16 декабря текущего года.

Напомним, 24 февраля президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране из-за ситуации на Украине для того, чтобы гарантировать «внешнюю безопасность страны».