Загреб, , 16:22 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Евросоюз будет покупать газ у Соединенных Шатов Америки втрое дороже умеренной рыночной цены. Об этом 29 ноября сообщает хорватское национальное телевидение HRT.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Энергетика в данный момент, да и в целом, является ключевым вопросом. Европейский союз долго питал иллюзии о создании некоторого энергетического рынка, но, учитывая серьезную военную операцию, дошло до того, что ЕС будет покупать газ у своего союзника, США, по цене в три раза дороже», — сказал Миланович.

Также президент Хорватии добавил, что Эммануэль Макрон отправился в США для обсуждения с Джо Байденом возможности уменьшения цен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Венгрии допускает возможность попадания Европы в зависимость от газа из США.

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