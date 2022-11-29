Бишкек, , 16:17 — REGNUM Госавтоинспекция намерена запретить автовладельцам наносить рисунки и надписи на машины. Об этом 29 ноября на заседании парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью заявил начальник ГУОБДД Киргизии Азамат Исраилов.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, за нарушение этих ограничений владельцев автомобилей будут штрафовать.

Также глава ведомства отметил, что запрет не будет затрагивать рекламу на автотранспорте.

Решение ввести запрет и штрафы руководитель госавтоинспекции объяснил тем, что «рисунки и надписи отвлекают других водителей». Ещё одной причиной он назвал «неэтичные рисунки и неприличные надписи».

В ответ на это парламентарии возразили, что некоторые высокопоставленные чиновники зачастую тоже нецензурно выражаются, а порой даже матерятся публично.

«Вы совместно с мэрией должны проработать вопрос о том, чтобы убрать рекламные щиты в городе. Вот они действительно отвлекают внимание водителей», — предложил депутат Дастан Бекешев.

ИА REGNUM напоминает, что по данным Министерства внутренних дел Киргизии, более 60% водителей в стране не проходили надлежащее обучение, но всё же получили водительские права.

При этом с первой попытки экзамены в госавтоинспекции успешно сдают менее четверти желающих получить водительское удостоверение киргизстанцев.

Отметим, что МВД Киргизии намерено обязать всех водителей оснастить свои автомобили видеорегистраторами не позднее 1 января 2025 года.