Бишкек, 29 ноября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Госавтоинспекция намерена запретить автовладельцам наносить рисунки и надписи на машины. Об этом 29 ноября на заседании парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью заявил начальник ГУОБДД Киргизии Азамат Исраилов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, за нарушение этих ограничений владельцев автомобилей будут штрафовать.

Также глава ведомства отметил, что запрет не будет затрагивать рекламу на автотранспорте.

Решение ввести запрет и штрафы руководитель госавтоинспекции объяснил тем, что «рисунки и надписи отвлекают других водителей». Ещё одной причиной он назвал «неэтичные рисунки и неприличные надписи».

В ответ на это парламентарии возразили, что некоторые высокопоставленные чиновники зачастую тоже нецензурно выражаются, а порой даже матерятся публично.

«Вы совместно с мэрией должны проработать вопрос о том, чтобы убрать рекламные щиты в городе. Вот они действительно отвлекают внимание водителей», — предложил депутат Дастан Бекешев.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным министерства внутренних дел Киргизии, более 60% водителей в стране не проходили надлежащегообучения, но всё же получили водительские права.

При этом с первой попытки экзамены в госавтоинспекции успешно сдают менее четверти желающих получить водительское удостоверение киргизстанцев.

Отметим, что МВД Киргизии намерено обязать всех водителей оснастить свои автомобили видеорегистраторами не позднее 1 января 2025 года.