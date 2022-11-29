Бухарест, , 16:16 — REGNUM НАТО будет усиливать своё присутствие от Черного до Балтийского моря. Об этом заявил 29 ноября в Бухаресте, где проходит ряд мероприятий Североатлантического альянса, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тони Блинкен US Department of State Archive

«Наше движение вперед не сдержать», — заявил он в беседе с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.

По словам Блинкена, которые приводит ТАСС, Румыния — крайне важный участок в деле укрепления черноморской стратегии Североатлантического альянса, и в целом черноморский регион имеет ключевое значение для «обороны НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Бухаресте проходит ряд мероприятий в рамках встречи глав МИД стран НАТО. В рамках мероприятий был сделан ряд заявлений, касающихся Украины. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Киеву будет предоставлен очередной объём военной помощи, и что для Украины «двери в НАТО открыты».