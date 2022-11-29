В МИД РФ считают возможным обмен заключенными с США до конца 2022 года

Москва, , 16:15 — REGNUM Шанс обменяться заключенными между Россией и США до конца текущего года имеется. Как он будет реализован, говорить пока рано, но если это произойдет, то такой шаг будет свидетельствовать об имеющихся между странами возможностях «тихой дипломатии». Такое мнение высказал 29 ноября замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

МИД РФ, 10.02.2022 Дарья Антонова, ИА REGNUM

Говоря о так называемой тихой дипломатии он отметил, что «в последнее время Вашингтон грешил», используя «приемы не тихой, а мегафонной дипломатии», что никак не помогало в деле обмена заключенными.

Рябков также подчеркнул, что если бы договориться об отмене заключенными удалось, что «это несомненно, во-первых, послало положительный сигнал о том, что не все безнадежно в российской-американских отношениях».

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