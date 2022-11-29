Москва, 29 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Информация ряда СМИ о том, что в России якобы появились перебои с выдачей внутрироссийских паспортов, не соответствует действительности. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

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«В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что выводы прессы об отсутствии необходимой оргтехники были сформированы на основании выступления главы ДИТСиЗИ МВД РФ генерал-майора внутренней службы Юрия Войнова в Совфеде. Пресс-служба отмечает, что сотрудник ведомства призвал российских производителей техники ко взаимодействию с учётом эмбарго со стороны ряда западных стран. Также Войнов в ходе выступления объяснил механизм государственных закупок такой техники для нужд министерства.

В министерстве попросили прессу воздерживаться от некорректных выводов на основании слов сотрудников ведомства.