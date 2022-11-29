Москва, 29 ноября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Тройственный газовый союз РФ, Казахстана и Узбекистана может помочь России и с экономической, и с политической точек зрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Такой союз может облегчить и дебюрократизировать транспортировку российского газа, прежде всего на Восток, — сказал он. — Мотивация России здесь понятна — мы ищем возможности для расширения поставок газа восточным партнерам из-за угроз Запада ввести потолок цен. Не думаю, что газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном при этом для России обернется какими-либо издержками, скорее, даже наоборот. Газовый союз выгоден и политически. Нет, конечно, он не станет монополистом на мировом рынке газа, степень влияния его на цены будет ничтожной, но Россия в политических отношениях будет его использовать как инструмент противодействия попыткам создать антироссийский газовый союз из стран ЕС».

По словам Ковригина, серьёзных препятствий для создания газового союза под эгидой России нет, разве что экономические и политические амбиции союзников РФ.

«Да, казахстанский президент ведёт себя в последнее время подчёркнуто независимо от России. Но не думаю, что Казахстан и Узбекистан выдвинут какие-либо серьёзные экономические требования — смысла и оснований у них нет. При этом они могут получить, пусть очень небольшую, но долю от транспортировки российского газа. Почему бы им этим не воспользоваться?» — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Тимофеев заявил, что у Москвы, Астаны и Ташкента нет препятствий для создания тройственного газового союза.