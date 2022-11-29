Анкара, 29 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на VII заседании правления Федерации отельеров Турции, что страна должна быть в центре нового миропорядка, сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать возможности глобальной политической и экономической архитектуры», — заявил президент на заседании правления Федерации отельеров Турции в Анкаре.

Глава государства также заявил, что Турция нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока. По итогам 2021 года Турция находилась на четвертом месте в мире по числу туристов и на восьмом месте по объемам доходов от туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время должна состояться встреча президентов Турции и Сирии.