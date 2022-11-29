На территории Николаевской области снова прогремели взрывы

Николаев, Украина, , 16:03 — REGNUM На территории захваченной киевским режимом Николаевской области Украины прогремели новые взрывы. Об этом 29 ноября сообщает прокиевское издание Klymenko Time.

Взрыв 1stvc.net

При этом каких-либо подробностей произошедшего не приводится. Также ранее издание сообщило о взывре в Николаеве, где при этом не был объявлен режим воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация готова к сотрудничеству с Украиной и её двери открыты для вступления Киева в альянс. Но пока НАТО сосредоточится на оказании военной помощи киевскому режиму.