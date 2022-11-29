В Николаевской области прогремели новые взрывы
На территории Николаевской области снова прогремели взрывы
Николаев, Украина,
29 ноября 2022, 16:03 — REGNUM На территории захваченной киевским режимом Николаевской области Украины прогремели новые взрывы. Об этом 29 ноября сообщает прокиевское издание Klymenko Time.
При этом каких-либо подробностей произошедшего не приводится. Также ранее издание сообщило о взывре в Николаеве, где при этом не был объявлен режим воздушной тревоги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация готова к сотрудничеству с Украиной и её двери открыты для вступления Киева в альянс. Но пока НАТО сосредоточится на оказании военной помощи киевскому режиму.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.