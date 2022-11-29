Николаев, Украина, 29 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. На территории захваченной киевским режимом Николаевской области Украины прогремели новые взрывы. Об этом 29 ноября сообщает прокиевское издание Klymenko Time.

1stvc.net Взрыв

При этом каких-либо подробностей произошедшего не приводится. Также ранее издание сообщило о взывре в Николаеве, где при этом не был объявлен режим воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация готова к сотрудничеству с Украиной и её двери открыты для вступления Киева в альянс. Но пока НАТО сосредоточится на оказании военной помощи киевскому режиму.