Чавушоглу заявил, что Турция соблюдает все положения конвенции Монтрё
Соблюдение Турцией конвенции Монтрё снижает напряжённость в черноморском регионе — Чавушоглу
Бухарест,
29 ноября 2022, 16:09 — REGNUM Турция соблюдает все положения конвенции Монтрё, ограничивающей проход в Чёрное море военных судов. Об этом 29 ноября заявил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
U.S. Department of State
«Это позволило снизить накал напряжённости в черноморском регионе. С марта ни одно военное судно не проходило через турецкие проливы», — сказал он.
Глава турецкого МИД также подчеркнул, что последние восемь месяцев военные самолёты России не пролетают над турецкой территорией, направляясь в Сирию. В то же время Анкара призывает стороны к сдержанности.
Напомним, конвенция Монтрё действует с 1936 года. В ней гарантируется свободный проход в Чёрное море через турецкие проливы для торговых судов. В то же время документом введены ограничения: военные корабли из нечерноморских стран не имеют права там находиться дольше трёх недель.
История вопроса
До недавнего времени внешняя политика страны строилась на трех геополитических приоритетах: интеграция с Западом и стремление присоединиться к Европейскому союзу, активная работа на Ближнем Востоке через курдскую проблематику, членство в НАТО.
После попытки военного переворота в 2016 году, Анкара пересмотрела вектор внешней политики. Летом 2019 года в Турцию прибыла первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». США уже оценили эту сделку как недружественный шаг.
Геополитические амбиции Турции вписываются в концепцию Тюркского совета, официально основанного в 2009 году. Он предполагает объединить все тюркоязычные страны региона, вслед за уже вступившими государствами — Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и самой Турцией.