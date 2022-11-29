Соблюдение Турцией конвенции Монтрё снижает напряжённость в черноморском регионе — Чавушоглу

Бухарест, , 16:09 — REGNUM Турция соблюдает все положения конвенции Монтрё, ограничивающей проход в Чёрное море военных судов. Об этом 29 ноября заявил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу U.S. Department of State

«Это позволило снизить накал напряжённости в черноморском регионе. С марта ни одно военное судно не проходило через турецкие проливы», — сказал он.

Глава турецкого МИД также подчеркнул, что последние восемь месяцев военные самолёты России не пролетают над турецкой территорией, направляясь в Сирию. В то же время Анкара призывает стороны к сдержанности.

Напомним, конвенция Монтрё действует с 1936 года. В ней гарантируется свободный проход в Чёрное море через турецкие проливы для торговых судов. В то же время документом введены ограничения: военные корабли из нечерноморских стран не имеют права там находиться дольше трёх недель.