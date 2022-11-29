Директор Эрмитажа рассказал об угрозах экспонатам и сотрудникам музея в Амстердаме

Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM В Государственном Эрмитаже 8 декабря откроется выставка «Русский авангард. Искусство для нового мира», которая во время демонстрации её экспонатов в Амстердаме (Нидерланды) весной 2022 года вызвала угрозы со стороны русофобских элементов и была досрочно свёрнута и эвакуирована в Россию. Об этом 29 ноября рассказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат выставки «Русский авангард. Революция в искусстве» hermitagemuseum.org/

«У этой выставки особая история — она была открыта сначала в Амстердаме, потом начались сложные события, и мы решили: выставку увезём, пока её не разбили. Потому что там на наш центр в Амстердаме люди нападали, (звучали) угрозы и центру, и вещам, и сотрудникам. Мы благополучно её привезли, и сейчас, изменив несколько, открываем здесь», — сказал Михаил Пиотровский.

Напомним, выставочный центр «Эрмитаж Амстердам» разорвал отношения с петербургским Эрмитажем из-за несогласия с действиями России в отношении Украины. После чего Эрмитаж Санкт-Петербурга досрочно прекратил работу выставки «Русский авангард. Революция в искусстве» в центре «Эрмитаж Амстердам» и начал процесс скорейшего возврата экспонатов выставки на территорию России. Также Эрмитаж отозвал картины из фонда музея, представленные на выставке в Милане (Италия). Все экспонаты благополучно вернулись в Петербург в середине марта.

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На выставке «Русский авангард. Искусство для нового мира» будет работать до 26 марта. Она посвящена переломному моменту в истории искусства ХХ столетия и представляет более пятисот предметов из коллекции Государственного Эрмитажа, основная часть которых охватывает период с 1900-х до середины 1950-х годов. Это живописные и графические произведения, книги, текстиль.

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