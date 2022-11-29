Москва, 29 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Россия не отказывается от встречи с американской стороной по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 29 ноября журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

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«Я подчёркиваю, это не отмена, а перенос. Мы через какое-то время будем американцам предлагать новые даты. Но это не произойдет сиюминутно», ― добавил российский дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что пока преждевременно говорить, как и когда Москва вынесет эти новые предложения и «на какой период по времени мы будем ориентироваться в конечном итоге».

По его словам, до конца текущего года встреча вряд ли состоится.

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«Мы не ориентируемся на конец года», ― сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированная на период с 29 ноября по 6 декабря сессия в Каире по ДСНВ была перенесена на неопределённый срок.

Посольство США в России 28 ноября подтвердило о переносе встречи представителей России и США, при этом уточнило, что «Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты».