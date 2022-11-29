Бухарест, , 16:01 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает права жителей всех стран на мирные протесты. Об этом политик рассказал 29 ноября на пресс-конференции на полях встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Что касается протестов в Китае и выступлений, который мы по разным причинам наблюдаем в Иране, равно как и в других странах, наша позиция одинакова для всех: мы поддерживаем право населения любого государства мирно протестовать, выражать свою точку зрения, опасения и беспокойства», — сказал Блинкен на пресс-конференции.

Речь идет о протестах, который вспыхнули в Пекине, Шанхае, Нанкине, Ухане, Чунцице и других китайских городах из-за мер властей КНР, направленных на борьбу с коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) во время беспорядков в Иране арестовал ряд лиц, работающих на разведку США.

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