Генсек НАТО заявил, что двери альянса для Украины открыты

Бухарест, , 15:58 — REGNUM В НАТО заявили, что организация готова к сотрудничеству с Украиной и её двери открыты для вступления в альянс. Но пока НАТО сосредоточится на оказании военной помощи Киеву. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что это намерение должны подтвердить министры иностранных дел на предстоящей в ближайшие дни встрече в Бухаресте. Он также подчеркнул, что НАТО должно «обеспечить сохранение Украины как суверенной и независимой нации».

«Я ожидаю, что союзники подтвердят эту позицию. В то же время сейчас усилия сосредоточены на поддержке Украины», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте Столтенберг заявил, что альянс намерен мобилизовать дополнительную помощь Украине, понесшей колоссальный урон от ракетных ударов.