Бухарест, 29 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В НАТО заявили, что организация готова к сотрудничеству с Украиной и её двери открыты для вступления в альянс. Но пока НАТО сосредоточится на оказании военной помощи Киеву. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Он отметил, что это намерение должны подтвердить министры иностранных дел на предстоящей в ближайшие дни встрече в Бухаресте. Он также подчеркнул, что НАТО должно «обеспечить сохранение Украины как суверенной и независимой нации».

«Я ожидаю, что союзники подтвердят эту позицию. В то же время сейчас усилия сосредоточены на поддержке Украины», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте Столтенберг заявил, что альянс намерен мобилизовать дополнительную помощь Украине, понесшей колоссальный урон от ракетных ударов.