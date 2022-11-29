Берн, 29 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Недостатка газа опасаются власти Швейцарии этой зимой, сообщает 29 ноября Швейцарская ассоциация газовой промышленности.

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Отметив, что «риск нехватки энергии остаётся вполне реальным на эту зиму», швейцарская компания заявила, что и Европа в целом оказывается перед серьёзными затруднениями в обеспечении поставок газа нынешней зимой.

Комментируя сложившуюся кризисную ситуацию, глава компании Дэниел Декуртан сказал, что газовая промышленность Швейцарии может помочь тем, что предложит сокращать ежедневное потребление газа, чтобы не наращивать его дефицит.

Напомним, неделю назад Федеральный совет Швейцарии (правительство) объявил, что, если в стране возникнет острый дефицит газа, будут приняты суровые меры. Например, придётся ограничить в помещениях температуру до 20 °С.