Чавушоглу призвал включить в ЕС Турцию, Грузию, Украину и Молдавию

Бухарест, , 15:51 — REGNUM Евросоюз не будет полным, если в него не включить Турцию и ряд других стран. Об этом 29 ноября заявил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу - Министр иностранных дел Турции Tio.ch

«Необходимо начать новый процесс расширения Евросоюза. Он должен распространяться от Балкан до Грузии, достигать Украины и Молдавии», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Анкара планирует оставаться центральным игроком в регионе, который обеспечивает безопасности и стабильность. По мнению Чавушоглу те успехи, которых достигает Турция, являются успехами ЕС.

«Проигрыш не является нашим выбором», — добавил глава турецкого МИД.

Напомним, Турция получила статус кандидата на вхождение в ЕС в 1999 году. В январе 2015 года президент страны Тайип Эрдоган заявил, что вступление в Евросоюз больше не интересно для Анкары.

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