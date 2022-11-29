Бухарест, 29 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Евросоюз не будет полным, если в него не включить Турцию и ряд других стран. Об этом 29 ноября заявил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Tio.ch Мевлют Чавушоглу - Министр иностранных дел Турции

«Необходимо начать новый процесс расширения Евросоюза. Он должен распространяться от Балкан до Грузии, достигать Украины и Молдавии», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Анкара планирует оставаться центральным игроком в регионе, который обеспечивает безопасности и стабильность. По мнению Чавушоглу те успехи, которых достигает Турция, являются успехами ЕС.

«Проигрыш не является нашим выбором», — добавил глава турецкого МИД.

Напомним, Турция получила статус кандидата на вхождение в ЕС в 1999 году. В январе 2015 года президент страны Тайип Эрдоган заявил, что вступление в Евросоюз больше не интересно для Анкары.