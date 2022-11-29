Киев, 29 ноября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Французские реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU получили боевики ВСУ. Об этом 29 ноября сообщил глава минобороны киевского режима Алексей Резников на своей странице в одной из соцсетей.

Y27 Алексей Резников

«LRU из Франции прибыл на Украину <…> Это видимый результат дружбы между [главой режима Киева] Владимиром Зеленским и [президентом Франции] Эммануэлем Макроном», — написал он в своём сообщении.

Также Резников поблагодарил за этого главу французского минобороны Себастьена Лекорню. При этом глава минобороны режима Киева не уточнил, сколько именно французских РСЗО получили боевики ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российские удары по территории Украины нанесли стране колоссальный урон.