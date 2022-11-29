Москва, 29 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции совещание с членами правительства страны и примет участие в открытии ряда социальных объектов. Мероприятие запланировано на 30 ноября. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В этот же день в режиме видеосвязи с участием главы государства состоится открытие в разных регионах… ряда соцобъектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Путин в ходе своего выступления на Всероссийском съезде судей потребовал незамедлительно интегрировать новые регионы в судебную систему РФ.